Minerva Foods leva à Expointer agenda voltada à pecuária e lança indicador de preços do boi no RS

Companhia participa pelo segundo ano consecutivo da feira, com programação dedicada a produtores e discussões sobre rastreabilidade, qualidade, sustentabilidade e mercado

A relação entre indústria e produtor rural estará novamente no centro da participação da Minerva Foods na Expointer 2026. Pelo segundo ano consecutivo, a Companhia integra a programação da feira agropecuária realizada no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, com uma agenda voltada aos pecuaristas, parceiros e profissionais ligados à cadeia da carne. O evento ocorre de 29 de agosto a 6 de setembro e reúne diferentes segmentos do agronegócio em um dos principais encontros do setor no Rio Grande do Sul.

Durante a feira, a Minerva mantém a Casa Minerva como um dos pontos de encontro com produtores e imprensa. O espaço concentra atividades como degustações, painéis e encontros para tratar de assuntos que fazem parte do cotidiano e dos desafios da pecuária, entre eles rastreabilidade, protocolos internacionais de qualidade e programas voltados à produção de carne premium. A proposta é discutir aspectos que envolvem desde a origem do gado até as exigências dos mercados consumidores, aproximando a indústria dos produtores que fornecem a matéria-prima para a cadeia da carne.

Para Fabiano Tito, Diretor de Compra de Gado Latam da Minerva Foods, a participação na Expointer representa também uma oportunidade de ampliar o contato direto com os pecuaristas gaúchos. “Estar novamente na Expointer nos permite marcar presença em um momento importante para o agronegócio gaúcho e dar continuidade a uma relação que já construímos com os produtores do estado. Queremos aproveitar a feira para ampliar o diálogo com os pecuaristas, entender suas demandas e apresentar as diferentes iniciativas da Minerva Foods que fazem parte dessa parceria”, afirma.

Entre os assuntos que chegam à programação da empresa está o lançamento do Indicador Datagro no Rio Grande do Sul. A ferramenta é utilizada como referência para preços de commodities agrícolas no Brasil e foi adotada pela B3 para a liquidação dos contratos futuros de boi gordo, substituindo o indicador que anteriormente era utilizado pelo mercado. A presença do novo indicador na agenda da Expointer coloca em discussão um tema diretamente relacionado ao funcionamento do mercado pecuário: a formação das referências de preços utilizadas pelos diferentes agentes da cadeia.

A programação também inclui o Laço de Confiança, iniciativa que reúne produtores para troca de informações e experiências e aborda questões relacionadas à sustentabilidade, ao bem-estar animal e à gestão técnica das propriedades. São temas que passaram a ocupar espaço crescente nas discussões sobre a pecuária, especialmente diante das exigências de consumidores e mercados compradores em relação à origem dos animais, aos processos produtivos e às condições em que a atividade é desenvolvida.

A Minerva também leva à Expointer marcas de seu portfólio, entre elas Cabaña Las Lilas, Estância 92 e PUL. A Cabaña Las Lilas mantém uma relação direta com o Rio Grande do Sul por utilizar gado de origem gaúcha em sua produção. A presença das marcas na feira aproxima a exposição dos produtos de uma discussão mais ampla sobre a cadeia da carne, que começa na propriedade rural e passa pela indústria até chegar aos consumidores e aos mercados atendidos pela produção brasileira.

Além das atividades realizadas na Casa Minerva, a programação prevê palestras e encontros durante os dias de feira. Entre os convidados está o influenciador Bolinha, com participação prevista para o dia 2 de setembro. A agenda reúne diferentes formatos de interação com o público e procura colocar em debate assuntos relacionados à produção pecuária, ao mercado e às transformações pelas quais passa o setor.

A participação da Minerva ocorre em um momento em que a Expointer volta a concentrar produtores, empresas, entidades e profissionais de diferentes áreas do agronegócio. Para a pecuária, a feira funciona também como espaço de encontro entre os diferentes elos da cadeia, permitindo que questões relacionadas à produção, comercialização, qualidade, sustentabilidade e preços sejam discutidas no mesmo ambiente.

Ao manter presença pelo segundo ano consecutivo, a Minerva coloca a relação com os pecuaristas como um dos eixos de sua participação no evento. Mais do que a exposição de marcas, a programação reúne encontros e discussões sobre temas que fazem parte da rotina da atividade e que influenciam a relação entre produtor, indústria e mercado consumidor. Entre eles está justamente a informação sobre preços, representada pelo lançamento do Indicador Datagro no Estado, além das questões de rastreabilidade, qualidade, bem-estar animal e gestão da produção.