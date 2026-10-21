“Minha Estrada, Minha Comunidade” busca identificar demandas nas estradas do interior

Moradores e trabalhadores do interior de Alegrete podem contribuir para o levantamento das condições das estradas rurais por meio da campanha “Minha Estrada, Minha Comunidade”. A iniciativa da Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, incentiva o envio de fotos e vídeos para identificar trechos que precisam de melhorias.

A proposta é envolver produtores rurais, motoristas de frete, profissionais do transporte escolar e demais pessoas que utilizam diariamente as vias do interior. A participação consiste em registrar as condições da estrada e compartilhar as informações nas redes sociais.

Para participar, é necessário fotografar ou gravar um vídeo do trecho utilizado, identificar a localidade e, se possível, informar o ponto específico da estrada. A publicação deve marcar o perfil da Secretaria de Agricultura e Pecuária no Instagram, @secretariadeagriculturaepecuaria.

A campanha também orienta os participantes a avaliar as condições de trafegabilidade das vias em quatro categorias: ruim, para trechos que precisam de melhorias urgentes; regular, quando há dificuldades em determinados pontos; bom, para estradas com condições adequadas de circulação; e ótimo, para aquelas em excelente estado de conservação.

De acordo com a proposta, as informações compartilhadas pelos usuários servirão como ferramenta complementar ao acompanhamento e às manutenções periódicas realizadas nas estradas rurais, auxiliando na identificação de locais que necessitam de atenção.

As condições das estradas têm impacto direto na rotina das comunidades do interior, especialmente no escoamento da produção agrícola, no transporte escolar e no deslocamento das famílias. Por isso, a participação dos moradores e trabalhadores é considerada importante para apontar as demandas de cada localidade.

Com o lema “Uma estrada melhor significa mais segurança, desenvolvimento e qualidade de vida para todos”, a campanha convida a população a registrar a situação das vias, identificar a localidade e compartilhar as informações nas redes sociais, marcando o perfil da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.