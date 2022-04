Ministério da Saúde manda um médico para Alegrete

Depois da informação na manhã de ontem(27), de que quatro médicos foram desligados do Programa Mais Médicos (PMM), que está em transição para o Médicos pelo Brasil, instituído pela Lei nº 13.958 e executado pela Agência de Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (Adaps), durante a tarde, o Ministério da Saúde informou à Secretária de Saúde, Haracelli Fontoura, que um médico vai ser enviado ao Município.

Ele vai atender as 40h na Estratégia da Família, no bairro Vera Cruz. Um outro profissional foi contratado de forma emergencial por 20h, explicou a gestora da pasta.

Conforme Haracelli, desde a informação do desligamento de quatro médicos do Programa Mais Médicos (PMM), na noite de terça-feira(26), a Secretaria da Saúde já iniciou o trabalho para garantir a manutenção dos serviços de atenção básica de saúde.” A presente situação é de extrema preocupação, e exige superação em curto prazo. Nesse sentido, a SMS aposta no diálogo entre as esferas municipal, estadual e federal”- destacou a Secretária.

Os profissionais atuavam nas ESFs Piola, Vera Cruz, Rondon e no programa itinerante Saúde vai ao Campo.

A Prefeitura reitera que o Mais Médicos demonstrou ser uma das principais conquistas do movimento municipalista frente à dificuldade de realizar a atenção básica, com a interiorização e a fixação de profissionais médicos em regiões onde há escassez ou ausência desses profissionais.

Importante destacar que a estruturação e a organização da Atenção Básica de Saúde é pauta permanente no Executivo.

“Somente a ESF da Saint Pastous está sem médico e isso deve ser suprido pelo edital de contratação, as demais, a Piola tem o terceiro turno, assim como a ESF Rondon, que ainda tem um profissional de 20h. Outro que ficou sem médico é a ESF Itinerante.”- descreve.