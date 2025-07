Ministério Público apura investigação dos camarotes do carnaval que contém mais de 4.500 páginas

O acompanhamento da situação pelo Ministério Público, através da Promotoria de Justiça Especializada de Alegrete, iniciou ainda em fevereiro de 2023, quando os primeiros problemas começaram a ocorrer nas obras dos camarotes.

Em um primeiro momento, por conta do risco, a atuação do Ministério Público foi no sentido de garantir que a obra não fosse utilizada caso oferecesse algum tipo de risco à comunidade, tendo sido realizada uma avaliação no local por profissionais do Gabinete de Assessoramento Técnico do Ministério Público ainda no mês de fevereiro, quando diversas advertências sobre questões estruturais foram encaminhadas ao responsável técnico pela obra, inclusive com o alerta de que não seria viável finalizá-la até a data inicialmente prevista para realização do evento.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Uma vez realizado o evento sem a utilização da obra, que sequer foi concluída, se iniciou a investigação sobre todas as questões formais que culminaram na celebração de dois termos de fomento (parcerias) pelo Município de Alegrete com a ASSERCAL, entidade que ficou responsável pela organização e realização do evento, com os repasses de R$ 700.000,00 no primeiro e R$ 352.000,00 no segundo termo de fomento celebrados.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Todos os desdobramentos posteriores foram acompanhados pelo Ministério Público e juntados ao Inquérito Civil, incluindo as prestações de contas realizadas pela ASSERCAL, as análises procedidas pela Prefeitura Municipal, a Comissão Parlamentar de Inquérito conduzida pela Câmara de Vereadores e a Tomada de Contas Especial realizada internamente na Prefeitura e já remetida ao Tribunal de Contas do Estado.

Além disso, quando houve movimentação no sentido de retomar as obras, o Ministério Público solicitou ao Poder Judiciário a realização de uma perícia técnica em engenharia, com o fim de garantir que quaisquer modificações realizadas no local não resultassem na perda de provas importantes sobre o estado da obra quando interrompida pela ASSERCAL e também que a obra teria viabilidade técnica de ser continuada, sem que colocasse em risco a comunidade futuramente, após finalizada.

O Inquérito Civil, atualmente, conta com 4.548 páginas e está em sua fase final. Em breve, após análise de algumas questões jurídicas, o Promotor de Justiça responsável concluirá sua análise e providenciará o andamento adequado para sua finalização, a qual será pública.