Ministério Público consegue na Justiça o bloqueio de bens do Grupo Ritt

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Promotoria de Justiça Especializada de Alegrete, no último dia 31 de julho, ajuizou uma ação cautelar pedindo o bloqueio do patrimônio de todas as empresas integrantes do Grupo Ritt e de seu sócio-administrador, até o limite de R$ 131.422.463,49 (cento e trinta e um milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos).

12 de agosto de 2025 julio Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0

As medidas foram concedidas pelo Poder Judiciário no último dia 4 de agosto, sendo determinada a indisponibilidade de bens, com a inclusão da anotação em todos os imóveis e veículos registrados em nome do grupo empresarial e seu sócio-administrador, bem como o bloqueio de todas as contas bancárias.

Outra medida imposta foi a proibição de retirada de qualquer bem móvel da sede das empresas situadas em Alegrete e fora do município.

Segundo MP, a ação visa garantir o ressarcimento aos adquirentes de unidades imobiliárias que não serão entregues ou que tiveram algum tipo de prejuízo decorrente da paralisação das obras do grupo empresarial, bem como dos demais credores que aguardam um desfecho final.

Em razão disso, o Ministério Público solicita que eventuais denúncias de descumprimento da proibição de retirada ou venda de bens bloqueados sejam enviadas diretamente à Promotoria de Justiça Especializada através do WhatsApp (55) 99677-5110.

A reportagem entrou em contato com o empresário Felipe Ritt, mas, até o momento da publicação, não havia recebido seu posicionamento.

