Ministério Público do RS abre processo seletivo para estagiários de nível médio em Alegrete

A Promotoria de Justiça de Alegrete divulgou, por meio do Edital nº 03/2025, a abertura de processo seletivo para estudantes de ensino médio interessados em integrar o quadro de estagiários do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MP/RS). A seleção é voltada para atuação na Promotoria de Justiça Especializada de Alegrete, com uma vaga disponível.

Período de inscrições

As inscrições estarão abertas de 19 a 30 de maio de 2025 e podem ser realizadas de forma presencial, na Secretaria das Promotorias de Justiça de Alegrete (Av. Tiarajú, nº 944 – Bairro Ibirapuitã, das 12h às 19h), ou de forma eletrônica, pelo e-mail [email protected] até as 19h do dia 30/05.

Para formalizar a inscrição, os candidatos devem apresentar:

Formulário padrão preenchido;

Cópia de documento oficial de identidade com foto.

Requisitos

Podem participar alunos regularmente matriculados no 1º ano do ensino médio em 2025, com idade mínima de 16 anos, pertencentes a instituições de ensino públicas ou privadas conveniadas ao MP/RS. Também é necessário possuir CPF. Servidores ou empregados públicos, ativos ou inativos, estão impedidos de participar.

Etapas do processo seletivo

A seleção será composta por:

Prova objetiva (15 questões, totalizando 45 pontos);

Prova discursiva (1 questão, no valor de 25 pontos);

Entrevista (com os cinco primeiros colocados, valendo 30 pontos).

As provas escritas estão agendadas para 4 de junho de 2025, às 14h, no auditório das Promotorias de Justiça de Alegrete. A entrevista ocorrerá em 6 de junho, em horário a ser agendado.

O resultado final, com a classificação dos candidatos, será divulgado no dia 9 de junho de 2025 por meio de edital fixado na sede da Promotoria e no site do MP/RS (www.mprs.mp.br/estagios).

Jornada e benefícios

A carga horária é de 30 horas semanais, com turnos das 12h às 18h ou das 13h às 19h. A remuneração inclui:

Bolsa-auxílio de R$ 5,37 por hora efetivamente trabalhada;

Auxílio-alimentação de R$ 16,02 por dia;

Auxílio-transporte de R$ 9,60 por dia.

Convocação e contratação

Os candidatos aprovados serão convocados conforme ordem de classificação, por e-mail ou telefone informados no ato da inscrição. Após a convocação, o interessado deverá comparecer no local indicado em até cinco dias úteis.

Para contratação, será exigida documentação como atestado médico, certidões negativas (caso maior de 18 anos), e comprovação de matrícula. O candidato também não pode ter esgotado o tempo máximo de estágio no MP/RS, nem exercer atividades incompatíveis com o estágio.

Mais informações

Todos os detalhes e atualizações referentes ao processo seletivo estão disponíveis no site oficial do Ministério Público do RS (www.mprs.mp.br/estagios) e no mural da sede da Promotoria de Justiça de Alegrete. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (55) 3845-2602.