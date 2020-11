Ministério Público do Trabalho solicita documentos sobre eleição do Sindicato dos Municipários de Alegrete

Em atendimento à solicitação do Ministério Público do Trabalho, a comissão de servidores Unidos de Alegrete vai enviar a lista de presenças na assembleia em que estiveram reunidos para que a eleição de escolha do novo presidente do Sindicato dos Municipários não fosse realizada, já que não puderam registar chapa, visto que o prazo expirou sem que fosse dada a devida publicidade, segundo afirmam os servidores da Prefeitura de Alegrete.

Agora, chegou um ofício do MPT solicitando que a comissão de servidores envie copia da ata da assembleia e mais fotos que comprovem que só ele estava na mesa de votação no dia da eleição e não havia nominata da chapa, no dia da votação, no último dia 6 de outubro.

Patrícia Pugliero, da Comissão de Servidores Unidos por Alegrete, disse que já providenciaram para enviar o que foi solicitado pelo Ministério Público do Trabalho com sede em Uurguaiana.

Angelo Tertuliano, que foi reeleito para o terceiro mandato, de mais quatro anos, diz que vai enviar a documentação que o MPT solicitou com a ata da eleição, o edital e a nominata da chapa.

Vera Soares Pedroso