Ministério Público está com atendimento suspenso em Alegrete

Desde a quinta-feira (19), uma Ordem de Serviço suspendeu o expediente do Ministério Público em Alegrete. Atendendo Decreto Estadual de estado de calamidade pública está restrito o atendimento presencial.

Com portas fechadas o MP, colabora com a redução do risco de doença e outros agraves. Durante o período as promotorias de justiça atende somente via telefone (55-99991 8600), ou pelo e-mail ([email protected]). Não há recebimento de documentos físicos e a escala de plantão está sendo cumprida para manutenção de serviços das promotorias.

A medida visa resguardar a saúde de servidores, estagiários e colaboradores terceirizados visando à redução das possibilidades de transmissão do coronavírus.

O Ministério Público está cumprindo diligências urgentes através dos oficiais que seguem uma escala estipuladas pelo órgão de justiça.

A Ordem de Serviço 06/2020 emitida pela direção da PJ de Alegrete na quinta foi assinada pela Diretora das Promotorias de Justiça de Alegrete Luiza Trindade Losekann.

Júlio Cesar Santos