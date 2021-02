Ministério Público não encontra irregularidades e arquiva procedimento sobre ordem de vacinação em Alegrete

“Como se observa (…) o Município de Alegrete/RS está seguindo a ordem e os critérios de imunização dos grupos estabelecidos como prioritários da campanha de vacinação, em consonância com os Planos Nacional e Estadual e imunização contra o COVID-19. Desde já, é importante destacar que este órgão ministerial não desconhece que existem especialistas que defendem a vacinação prioritária com base, exclusivamente, no critério do nível de vulnerabilidade, só que, pelos princípios orientadores do Plano Estadual de Vacinação vigente, este critério baseado no nível de vulnerabilidade não foi a única orientação para estabelecimento das pessoas que comporiam os grupos prioritários e seus subgrupos”, reconhece o MP.