Ministério Público participa de audiência pública em Manoel sobre fornecimento de energia

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), por meio do coordenador do Centro de Apoio Operacional do Consumidor e da Ordem Econômica, André Ricardo Colpo Marchesan, participou da audiência pública organizada pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, no município de Manoel Viana, para debater soluções definitivas para as falhas no fornecimento de energia elétrica. O encontro foi realizado no Salão Paroquial da cidade.

A situação afeta tanto a parte urbana quanto rural do município, que responde por cerca de 90% do PIB local. Segundo relatos apresentados, tanto pequenos quanto médios e grandes produtores rurais, assim como o comércio local e moradores, vêm sendo castigados pela falta de um serviço eficiente, constante e seguro por parte da RGE, situação esta que vem se prolongando por mais de vinte anos, havendo duas ações civis públicas sido propostas, uma pelo Ministério Público, em 2011, e outra mais recentemente pelo município de Manoel Viana em 2021.

Participaram da audiência autoridades municipais, dentre as quais o prefeito Antônio Flávio Busnello, o representante da comissão da ALRS, deputado Valdeci de Oliveira, além de representantes da Agergs, Procon municipal e Legislativo municipal.