Ministério Público se posiciona sobre Carnaval Fora de Época em Alegrete

Diante dos últimos fatos envolvendo o Carnaval Fora de Época de Alegrete, em que a Comissão de Infraestrutura da Câmara de Vereadores solicitou o adiamento do evento por 10 dias, após a queda de um módulo, na obra da Avenida Inácio Campos de Menezes, o Ministério Público se posicionou em nota.

Também, destaca-se que a estrutura atingida pela retroescavadeira, foi isolada e já estava prevista para não ser concluída até a sexta.

Veja abaixo a nota:

O Ministério Público, através de sua Promotoria de Justiça Especializada, informa à população alegretense que vem acompanhando todas as ocorrências relativas às obras de construção dos camarotes para o Carnaval Fora de Época de Alegrete e fiscalizando a adoção das medidas cabíveis pelas autoridades competentes.

Em virtude disso, na manhã da última quinta-feira, dia 22 de fevereiro, Engenheiros do Gabinete de Assessoramento Técnico do Ministério Público, vindos de Porto Alegre, realizaram vistoria, acompanhados pelo profissional responsável pela execução da obra, com o ensejo de verificar as condições técnicas e de segurança do local.

Por fim, o Ministério Público informa que segue acompanhando atentamente a situação, não tendo verificado, porém omissão do Poder Público Municipal na fiscalização das obras promovidas pela ASSERCAL, registrando, porém, que constatada qualquer situação diversa que ponha em risco a coletividade, não deixará de adotar as providências necessárias para a solução do problema, com a independência e imparcialidade de sempre.