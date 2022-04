Ministro da Saúde entrega novo tomógrafo da Santa Casa de Alegrete

Ministro Marcelo Quiroga em Alegrete

O Ministro recebeu as boas vindas do provedor do Hospital, Roberto Segabinazzi, que lembrou Vânia Guerra( in memorian) uma das responsáveis por essa grande conquista para Alegrete e Região, com o Deputado Federal Ubiratã Sanderson.

“Teremos um diagnóstico preciso e rápido. Este, é o início de um grande projeto que vem com mais melhorias à nossa Santa Casa”, destacou.

Público na estada do Ministro da Saúde em Alegrete

Familiares de Vânia Guerra e Maurício Goldembergue receberam uma distinção pelos serviços prestados à Santa Casa por estes dois alegretenses.

Filho de Vânia Guerra recebe homenagem à mãe ( in memorian)

O vereador Itamar Rodriguez representou a Câmara de Vereadores e disse que é um dia para comemorar a conquista com avanço da tecnologia e diagnóstico, também, pela sensibilidade do Ministro em vir a Alegrete.

Já o deputado federal Pedro Westphalen lembrou da relevância para a saúde regional desse novo tomógrafo, enfatizando toda equipe da Santa Casa como um hospital de qualidade.

Ministro Marcelo Queiroga em Alegrete

Na sequência, o deputado Ubiratã Sanderon que foi o responsável por agilizar junto ao Ministério da Saúde o recurso para que hoje essa conquista fosse uma realidade, agradeceu a direção que ajudou muito nesse objetivo, visto que tinha um imbróglio jurídico até liberação do valor para a compra da máquina.

O prefeito Márcio Amaral referiu-se ao Ministro com gratidão que abriu sua agenda para, neste dia 11, estar aqui no Município, para uma entrega desta magnitude. “Um tomógrafo, num investimento de dois milhões de reais que, sem dúvida, vai ajudar no diagnóstico e saúde de todas as pessoas” – ponderou o Prefeito.

O Ministro

Marcelo Queiroga lembrou do montante de investimentos que o Governo Federal fez em saúde na pandemia, também, citou que, em 2020, foram 50 bilhões e em 2021 mais 50.

Ele falou da tenacidade e força de Vânia Guerra que buscou essa conquista comemorada pela comunidade.

Ministro da Saúde- Marcelo Queiroga

“Abrimos 45 mil leitos de terapia intensiva na pandemia no Brasil, distribuímos 480 milhões de doses de vacinas e vencemos as três variantes da Covid, além do investimento de 8 bilhões na atenção básica de saúde e, ainda, estamos distribuindo vacinas aos países que não tem essa capacidade de produção. O nosso SUS está de parabéns é, sem dúvida, um grande sistema que chega em todas as partes de nosso país”, atestou Quiroga.

Depois, juntamente com autoridades locais, foi descerrada a fita que marca a inauguração da entrada do espaço onde está o novo tomógrafo da Santa Casa de Alegrete.

A máquina vai atender a 10 municípios da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde com uma população de cerca de 500 pessoas.