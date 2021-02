Isso tudo e mais os diplomas de cada um dos mandatos como vereadora são guardados com muito orgulho e amor na parede da sala.

Os 20 anos de serviços prestados ao seu amado Alegrete, como faz questão de frisar, faz dela a mulher que mais vezes exerceu o mandato de vereança na cidade.

Ela é humilde e credita à comunidade essa oportunidade de por tanto tempo representar uma parcela da população na Câmara.

Miriam é muito grata por tudo isso: “Muito diálogo, muito olho no olho, nada de promessas, muito respeito, buscando escutar as necessidades população e transformá-las em projetos e ações. Quero agradecer ao carinho e acolhimento que recebi nesses anos todos, as relações de amizade, confiança, parceria e afeto que construí que se estenderam além da vida política. Vou carregar tudo isso dentro do meu coração. É um ciclo da minha vida que se encerra, ciclo de muito aprendizado , uma verdadeira escola, os ensinamentos irei levar pra vida”, escreveu no dia de sua despedida do Palácio Rui Ramos.

Ela diz que vai continuar retribuindo através do trabalho voluntário tudo que essa terra lhe deu desde que aqui chegou, há 46 anos. “Gratidão, meu Alegrete”, frisa.

A entrevista ultrapassa boa parte da manhã, as fotos para ilustrar a reportagem são no ambiente do lar e acabamos conhecendo o recanto da alegretense de coração.

Nos despedimos com mais um gole de água mineral e a certeza de que aquela mulher de fibra e sorriso largo, vai continuar fazendo o bem para comunidade que sempre confiou na sua dedicação.