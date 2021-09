Missa Crioula: fé e amor às tradições na Semana Farroupilha

A programação dos Festejos Farroupilhas teve na agenda desta sexta-feira(17), a realização da Missa Crioula, na Igreja Matriz Nossa Senhora Conceição Aparecida.

Missa Crioula: amor às tradições em mais uma Semana Farroupilha

Um bom número de tradicionalistas presentes no ato religioso que foi oficiado pelo Padre Silvano Mello, vigário de Santiago. Toda a missa no formato crioulo, com os cantos a cargo do casal Cláudio e Carmem Silveira, ele no acordeon e voz e ela no violão e voz, do grupo de animação, executando músicas gauchescas e cantos adaptados ao tema.

No Evangelho, a invocação do Divino Tropeiro das Almas, Jesus, que dá a vida pelo rebanho. No altar, a vela que significa a fé, era representada por um lampião que foi entronizado na procissão de entrada. A Bíblia foi colocada sobre um pelego junto ao altar e a cruz, tinha entrelaçados os lenços branco e colorado. Entidades tradicionalistas levaram suas bandeiras que foram colocadas junto ao altar.

Padre Silvano vestia a indumentária gaúcha, assim como o padre Pedro Navarro que auxiliou nos cantos. O ato era para reverenciar a tradição e a fé, afirmou o religioso que interpretou texto poético do Padre e Paulo Aripe, criador da missa crioula.

Nos primeiros lugares, acompanhando a missa crioula, o prefeito Márcio Amaral, o coordenador dos Festejos Farroupilhas e vereador Cléo Severo Trindade, o Dr. Airton Pacheco do Amaral, presidente do MDB; o coordenador da 4ª. Região, Marco Antônio Saldanha Júnior, que auxiliou na realização da missa e a secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Ângela Viero.

Ao final, teve o Canto Alegretense acompanhado no ritmo das palmas pelos fieis e o agradecimento do Coordenador dos Festejos Farroupilhas, Cléo Trindade, à Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer pela retomada dos festejos, um pouco acanhada, mas com responsabilidade, observou.

Destacou a parceria com o coordenador da 4ª. Região Tradicionalista, Marco Antônio Saldanha Júnior, à Prefeitura e à Câmara Municipal. Padre Pedro Navarro também agradeceu ao prefeito Márcio, coordenador Cléo; ao coordenador e parceiro Marco Antônio, da 4ª. Região e ao Padre Silvano pelo momento proporcionado.

Ao fazer o agradecimento final, Padre Silvano não deixou de lembrar do Padre Paulo Aripe criador da Missa Crioula. “Que possamos sempre ter esse espaço para reverenciar às tradições e a fé em Cristo Divino Tropeiro”, encerrou.

A primeira Missa Crioula foi celebrada em Alegrete no ano de 1963 pelo Padre Paulo Aripe que inaugurou o ritual hoje reverenciado por milhares de gaúchos. A aprovação eclesiástica ocorreu em 1967, por Dom Vicente Scherer, então arcebispo de Porto Alegre.

Por Alair Almeida