Missa Crioula reúne fé e tradição gaúcha na Zona Leste de Alegrete

A noite desta segunda-feira(14) foi marcada pela realização de uma Missa Crioula na Paróquia Nossa Senhora Conquistadora, na Zona Leste de Alegrete. A celebração integrou a programação dos Festejos Farroupilhas e foi conduzida pelo pároco, Padre Irineu Neto Guedes Machado, reunindo a comunidade em um momento de religiosidade que também valorizou elementos da cultura regional.

A Missa Crioula incorpora referências da cultura gaúcha à celebração católica, utilizando elementos presentes na linguagem, na música, nos costumes e nas manifestações tradicionais do Rio Grande do Sul. A proposta é aproximar a celebração da realidade cultural da comunidade, preservando o caráter religioso da missa. Ao longo das últimas décadas, esse formato passou a fazer parte da programação de paróquias e eventos tradicionalistas em diferentes regiões do Estado, especialmente durante o período dos Festejos Farroupilhas.

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Em Alegrete, a celebração ocorreu em um fim de semana que concentrou diferentes atividades da programação farroupilha. No domingo, a cidade recebeu a Chama Crioula, além de outras ações culturais e tradicionalistas. À noite, a programação chegou à Zona Leste com a realização da missa na Nossa Senhora Conquistadora, levando para o espaço religioso uma manifestação que combina referências da cultura regional com a liturgia católica.

A presença da religiosidade entre as atividades dos Festejos Farroupilhas está relacionada à própria formação cultural do Rio Grande do Sul. A Igreja Católica teve participação histórica na formação de comunidades e na presença missionária em diferentes regiões do Estado, enquanto manifestações religiosas passaram, ao longo do tempo, a incorporar características culturais próprias de cada lugar. A Missa Crioula é uma dessas expressões, utilizando elementos regionais como forma de comunicação durante a celebração.

A Paróquia Nossa Senhora Conquistadora integra a Diocese de Uruguaiana e tem como pároco o Padre Irineu Neto Guedes Machado. A devoção que dá nome à igreja possui relação com a história das missões jesuíticas e com a presença da Igreja Católica no território gaúcho. Em Alegrete, a paróquia atende a comunidade da Zona Leste e, nesta segunda, também participou da programação que movimenta o município durante o mês de setembro.

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A realização da Missa Crioula acrescentou à programação dos Festejos Farroupilhas um momento voltado à espiritualidade, dentro de um calendário que reúne atividades culturais, artísticas, campeiras e tradicionalistas. A celebração mostrou uma das formas pelas quais a comunidade católica participa das manifestações de setembro, levando para o ambiente da igreja referências que fazem parte da identidade regional.

Com a missa, a programação farroupilha segue reunindo diferentes setores da comunidade alegretense ao longo do mês. Em meio às atividades que marcam o período, a celebração realizada na Paróquia Nossa Senhora Conquistadora ocupou seu espaço como um momento de oração e de expressão da cultura gaúcha dentro da tradição religiosa.

Fotos Nuria Vargas – PAT