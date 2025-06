Missa e procissão movimentam feriado de Corpus Christi em Alegrete

Share on Email

Nesta quinta (19), feriado de Corpus Christi conta com vasta programação nas paróquias em Alegrete. Missa, procissão e confecções de tapetes que simbolizam esta data tão importante para a igreja católica.

A procissão acontece sempre na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, conforme determina o calendário católico. A celebração da presença real de Jesus no Sacramento da Eucaristia é simbolizada com ruas enfeitadas com serragens coloridas, cal, pó de café, casca de ovo, tampinhas de garrafas, palha de arroz e flores.

Na Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a partir das 15h acontecerá a tradicional missa e logo após a procissão em torno da praça Getúlio Vargas.

Na Paróquia São José, a partir das 13h, acontecerá a confecção dos tapetes na rua Brigadeiros Oliverio. Logo após, ocorrerá a missa e depois a tradicional procissão nas proximidades da Cidade Alta. Neste ano, os fiéis poderão doar caixas de leite que serão destinados a entidades necessitadas do Município.

Na Zona Leste, na Nossa Paróquia Conquistadora, a missa de Corpus Christi começa às 15h e logo após, a procissão em volta da praça Bartolomeu de Gusmão irá encerrar as atividades do feriado em Alegrete.