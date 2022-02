Misturas fantásticas para tirar cheiro ruim￼

Ter uma casa limpa e cheirosa é o sonho de todo mundo, nada substitui a sensação de chegar em casa, depois de um dia corrido, e descansar no conforto e sentir aquele cheirinho bom. Porém, algumas vezes surgem cheiros ruins que parecem que não importa o que você faça, sempre estarão ali, incomodando.

Todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já teve a sensação de que algum cheiro “penetrou” no lugar, no chão, na parede ou nos móveis e que nada seria capaz de tira-lo de lá. Mesmo com tantos produtos de limpeza, alguns cheiros não saem facilmente e acabam tirando a paz de todos que estão por perto, como o cheiro do xixi de gato, por exemplo.

Visto isso, separamos misturinhas caseiras que fazem esses cheiros desagradáveis sumirem. Confira abaixo:

Vinagre

Em um recipiente (borrifador) coloque 1 litro de água, ¼ copo de álcool liquido, 1 colher de sopa de bicabornato de sódio, ½ copo de vinagre branco e 1 colher de sopa de amaciante de roupa. Misture bem, aplique pelos lugares com mau cheiro e espere secar. Indicado para cheiros de cachorro, mofo e cigarro.

Água oxigenada

Em um recipiente de sua escolha adicione dois vidros de água oxigenada volume 20, uma colher de sopa de bicabornato de sódio e 1 colher de sopa de vinagre de maçã. Misture bem, aplique no local com mau cheiro e depois de 10 minutos limpe normalmente com água e desinfetante. Mistura indicada para vaso sanitário, pisos, box de banheiro, ralo de pias e laje.

Naftalina

Em um recipiente grande com borrifador, adicione meia xícara de álcool, 4 bolinhas de naftalina, desinfetante (medida de 4 tampinhas) e complete com água corrente. Aplique no local com cheiro ruim deixe agir por 20 minutos e passe um pano úmido no local. Obs.: Deixe a mistura descansar por um dia antes de usar. Indicado para lugares com cheiro de xixi e/ou cocô de animais, como de gatos, por exemplo.

Detergente

Em um recipiente com borrifador adicione 5 colheres de sopa de detergente cítrico, meia xícara de desinfetante de lavanda ou eucalipto e meia xícara de água. Aplique no local e espalhe com um pano úmido. Indicado para cheiro de umidade, mofo ou gordura.

Geovanna Valério Lipa