Misturinha que mantém a sua casa cheirosa por muito mais tempo

Todo mundo gosta de uma casa cheirosa como se fosse limpa todos os dias, porém os produtos de limpeza dos dias atuais estão vindo com cheiros momentâneos, ou seja, duram muito pouco tempo. Às vezes compramos produtos para deixar a casa cheirosa, como aromatizadores e perfumes, porém nem sempre a mercadoria atinge as expectativas.



Não se trata apenas de um cheiro qualquer, mas um perfume que remete limpeza, harmonia, dedicação e conforto, um aroma que identifique a nossa casa, o nosso quarto e até mesmo o local de trabalho.



Então, com tanto desperdício de dinheiro e de tempo procurando o produto certo o brasileiro desenvolveu várias receitinhas para perfumar a casa por 24h.

Confira algumas:



• CHEIRINHO DE VERÃO



Itens necessários:

Água

Cravos da índia

Cascas de laranja

Obs.: A quantidade de ingredientes varia de acordo com o tamanho do recipiente e/ou quantidade de água.

Modo de fazer: Junte todos os ingredientes em uma panela e leve ao fogo até ferver. Depois disso, coloque em um recipiente, pode ser um copo ou borrifador. Se optar pelo copo, deixe em algum lugar fora do alcance das crianças e animais, ele ira soltar o cheirinho o dia todo. Caso escolha o borrifador, borrife em todos os cantos da casa, lembrando que não deve ser aplicado em tecidos (pode manchar).

• CHEIRINHO REFRESCANTE



Ingredientes:

¼ de maçã em fatias finas

1 limão taiti pequeno cortado em rodelas

1 galho de alecrim fresco (não pode ser o desidratado)

Água;



Modo de preparo: Coloque o alecrim, a maçã e o limão dentro do recipiente que deseja e despeje a água bem quente sobre eles. Deixe esfriar e aplique com o borrifador pela casa ou deixe em um recipiente aberto no local que quer que o cheiro permaneça por mais tempo.



Obs.: Para aumentar potencializar o perfume, pode-se acender uma velinha “flutuante” dentro do recipiente sem tampa.



• CHEIRINHO EM GEL



Ingredientes:

2 copos de água

4 pacotes de gelatina sem sabor

20g de essência de sua preferência

2 colheres de sopa de sal

Corante de sua preferência

Recipiente sem tampa



Modo de preparo: Coloque 1 copo de água em uma panela, adicione a essência e o corante e leve ao fogo até ferver. Depois que levantar fervura, adicione a gelatina e o sal e mexa até diluir. Acrescente mais 1 copo de água fria e despeje o líquido nos recipientes.

Geovanna Valério Lipa