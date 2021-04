Mithellen Dayane, premiada prenda da 4ª RT, hoje em Santa Catarina, sente muita saudade do Alegrete

Compartilhe















Sair de casa é uma etapa considerada por muitos como natural. Em alguns casos, há aqueles que antecipam esse processo e deixam todo o aconchego da família um pouco mais cedo para ganhar o mundo. É o caso da alegretense, Mithellen Dayane de Oliveira Lira que saiu da Terra Natal, muito jovem, aos 18 anos.

Ela é mais uma protagonista da sessão Saudade do Alegrete. Este espaço dedicado a todos os alegretenses desgarrados ou àqueles que tiveram parte de suas trajetórias no baita Chão. Momentos eternizados que por muitos são narrados e acalentam um pouco a saudade, principalmente neste período de pandemia. Ganhar a vida exige muito esforço, principalmente em guardar a saudade.

Mithellen Dayane de Oliveira Lira, de 31 anos, casada, reside em Lages-SC, desde 2008. Atualmente, ela é psicóloga e cirurgiã-dentista. Atua em seu consultório particular, na Unidade Básica de Saúde da Prefeitura de Lages-SC e também é professora universitária.

Sua história com Alegrete é muito marcante e teve momentos especiais. Mithellen, desde muito cedo participou de atividades, eventos, concursos e deixou um registro importante para o tradicionalismo alegretense. Ela foi prenda mirim do CTG Vaqueanos da Fronteira, 1ª prenda mirim da 4º RT, mais prendada prenda mirim da 22ª Campereada internacional, prenda juvenil do CTG Aconchego dos Caranchos, 1ª prenda juvenil 4ª RT e a Mais prendada prenda da Semana Farroupilha em Alegrete- RS.

A alegretense também sempre teve muita desenvoltura e facilidade para apresentar eventos tradicionalistas, por esse motivo, apresentou muitos. Ela tem em seu currículo a participação em invernadas, concursos de dança, declamação e concurso de prenda do RS.

Com toda essa marcante atuação, Mithellen, disse que, ao sair daqui, com as faculdades, casamento e toda estrutura que hoje tem em Santa Catarina, fez daquele estado a sua nova morado, entretanto, tem dias que o pensamento tem vontade própria e vai buscar todas as memórias da infância, adolescência e com isso, a saudade. Tenho saudades do Alegrete – sintetiza.

Flaviane Antolini Favero