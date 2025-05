Moacir D’Ávila Severo, mais um grande poeta alegretense dá adeus à querência

Natural de Alegrete, Moacir estava morando há quatro meses com o filho em Campo Mourão, no Paraná, onde realizava tratamento contra um câncer. Ele faleceu aos 76 anos.

Na década de 1990, Moacir ganhou projeção ao vencer o primeiro Canto Alegretense, festival criado para substituir a Ronda dos Festivais. A música vencedora, “Ibirapuitã”, em parceria com Julio Saldanha, se destacou pela letra e teve ampla repercussão em eventos culturais da época.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Além da carreira musical, Moacir participou da criação de uma Oficina de Pátria, colaborando com patrocínios e ações que promoviam a cultura local. Foi membro ativo da Confraria do Cocho de Sal e da Associação do Pealo da Poesia Campeira. Era considerado por seus colegas como um dos grandes letristas de Alegrete, ao lado de nomes como João da Cunha Vargas, Gilberto Carvalho e Nico Fagundes – segundo o escritor, compositor e historiador João Fontoura, que destacou também a participação marcante de Moacir nos festivais da região.

O músico e compositor Cristiano Fantinel relatou que Moacir viveu em diversas cidades da Fronteira Oeste, como São Gabriel e Uruguaiana, onde manteve um restaurante com espaço para apresentações de música gaúcha e integrou o Grupo Parceria, um dos mais premiados do Estado em festivais.

Fundador da Casa do Poeta em Alegrete e incentivador de jovens talentos, Moacir Severo era conhecido por seu envolvimento com causas culturais e sociais. O filho, Rodrigo Severo, afirmou que o pai foi vencedor de diversos festivais no Rio Grande do Sul, em outros estados e também teve trabalhos reconhecidos fora do país. Segundo Rodrigo, além da arte, Moacir tinha como paixão a pescaria.

Rodrigo informou à reportagem que o translado do corpo será feito para Alegrete, onde ocorrerão as últimas homenagens na Capela Angelos. Detalhes sobre o velório e sepultamento ainda estão sendo definidos.

Amigos, familiares e representantes do meio artístico lamentaram a perda, ressaltando a dedicação de Moacir à arte e à justiça social. Seu nome permanece como uma referência na poesia e na música nativista do Rio Grande do Sul.

O jornalista e radialista Alair Almeida descreveu: A nossa poesia gaudéria e a cultura regional ficam mais pobres com a partida de Moacir D’Ávila Severo. Poucos souberam traduzir em versos as belezas da nossa terra e a lenda que habita o Rio Ibirapuitã. Em seus versos inspirados, descreveu o nosso rio como águas mansas e cristalinas que passavam como tropas no reponte do Ibicuí.

O refrão do “Ibirapuitã” se transformou em hino na voz de Cleomar Guglielme:

“Ibirapuitã, Ibirapuitã/ Batizado em Tupi/ Abençoado por Tupã/ Ibirapuitã, Ibirapuitã/ Quem bebe de sua água não morre com a alma pagã.”

Os versos de Moacir D’Ávila tornaram-se um grito de liberdade da alma, e sua inspiração jamais se curvou a regras — era pura expressão da vivência e do sentir gaúcho.

Um dos principais compositores de Alegrete, nosso contemporâneo, Moacir foi um poeta que soube transformar a essência do nosso chão, da cultura e das tradições gaúchas em versos cheios de vida, que se consagraram em lindas canções interpretadas por grandes nomes da nossa música.

A poesia de Moacir é uma verdadeira homenagem às nossas raízes — evocando, com beleza e força, a alma do nosso povo.