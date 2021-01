Mobiliário do Salão Vermelho da Prefeitura é completamente restaurado

Compartilhe















Um conjunto de mesa e cadeiras que compõe o mobiliário do histórico Salão Vermelho do Palácio Ruy Ramos, prédio da Prefeitura, localizado na Praça Getúlio Vargas, acaba de ser restaurado por iniciativa da gestão Márcio Amaral. Todas as 40 cadeiras estofadas foram recuperadas, através da dedicação do servidor Leonir Reik, há 4 anos trabalhando no quadro de carpintaria da Prefeitura.

Quando se fala em restaurar, significa recuperar as condições de uso do móvel, respeitando as marcas do tempo, sem retirá-las. Foi o que o servidor Leonir fez, trabalhando durante sete meses de forma intercalada em virtude das atividades rotineiras no setor.

Segundo contou, foi necessário retirar o material que estava sobreposto. Algumas cadeiras tinham até quatro forros sobrepostos e outras com a esponja bem danificada. Além da recuperação do estofamento foi passado verniz na parte de madeira. Um trabalho que exigiu paciência e conhecimento.

As cadeiras restauradas foram utilizadas na recente solenidade de posse do secretariado, compondo um belo cenário no Centro Cultural e chamaram a atenção pelo acabamento vistoso.

O ex-prefeito Adão Faraco conta que no início dos anos 80 essas cadeiras passaram a compor o conjunto de mobiliário do então chamado Salão Nobre da Prefeitura. Todo o mobiliário, incluindo uma imensa mesa que ainda é utilizada foi fabricado pela antiga indústria de móveis de Manoel Figueiredo, localizada no bairro Capão do Angico.

O trabalho artesanal de Leonir Reik foi muito elogiado pela administração e valeu voto de reconhecimento do prefeito Márcio Amaral, valorizando um serviço de restauração, de recuperação de uma expressão de arte e perpetuação da memória.