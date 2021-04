Mobilização promove arrecadação de alimentos para famílias carentes nesta Páscoa

Compartilhe















Mais um ano em que a Páscoa está sendo atípica para todos.

Mas dentre os grupos que sempre se destacam e pensam nas famílias carentes e em vulnerabilidade, estão o Consulado do Internacional, Grupo Colorados do Bem, integrantes do Grupo Escoteiros Ruy Ramos, Grupo de amigas da Mariana, Moradores do Condomínio Vasco Alves, Policiais Civis e amigos de Porto Alegre através do incansável apoio da Lúcia Oliveira e sua equipe.

Durante estes últimos dias, incontáveis arrecadações foram feitas por esses grupos. O Cônsul do Inter, Vilmar Freitas, um dos idealizadores da campanha acrescenta que o resultado surpreendente só foi possível pela ação e união de todos. Ele que está sempre muito atuante na cidade e pensando em eventos que possam contribuir com o Município e expressa gratidão por todos que se unem às causas filantrópicas.

Mais uma vez, a família circense foi contemplada. O Grupos Escoteiro já havia pensado em fazer uma campanha e se uniu ao Consulado que realizava a ação. Assim como, o Síndico do Condomínio Vasco Alves, o policial civil Éverton Bianchi que arrecadou doações no edifício e na Delegacia de Polícia, além dos muitos outros envolvidos. Éverton ressaltou que já havia entregue alimentos ao Circo, mesmo assim, percebeu a necessidade de dar continuidade às arrecadações para fazer a Páscoa de todos mais especial. Todos sabem que eles estão há mais de um ano na cidade e, eventualmente, realizam algum evento para o sustento, além de vendas de produtos quando é possível.

Com esse envolvimento onde todos têm uma importância ímpar, eles arrecadaram e entrgaram à família circense roupas infantis, calçados, vale gás, cestas básicas, sendo que os mantimentos serão suficientes para mantê -los por aproximadamente 60 dias, disse o Cônsul Vilmar.

“ Novamente conseguimos ver o sorriso e a alegria de quem esta recebendo ajuda. Pedimos a Deus que em breve este pesadelo passe e todos voltem a exercer suas atividades como antes, pois o sofrimento é grande. Também, agradecer de coração a todos que juntaram -se a nós para que assim, pudéssemos ter êxito nesta ação, pois nada no mundo pode suprir a sensação do dever cumprindo e ver a alegria e o agradecimento de alguém que recebe ajuda. Paralelo a ação do Circo, também, entregamos a outras três famílias cestas básicas e leite. Encerramos o dia com a certeza de que mais uma vez realizamos uma grande ação. Sou muito grato por representar o nosso glorioso Internacional” – finalizou o Cônsul Vilmar Freitas.