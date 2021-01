Mobilização tenta reverter extinção da agência da Receita Federal em Alegrete

Compartilhe















A Associação dos Arrozeiros, o Centro Empresarial, o Sindicato Rural e o Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade do município de Alegrete solicitaram ao deputado estadual Frederico Antunes que interceda junto ao Governo do Estado para a permanência da Agência da Receita Estadual no município.

De acordo com a presidente da Associação dos Arrozeiros, Fátima Marchezan, que entregou documento com a demanda ao deputado Frederico, além de atender o município, a agência atende também os municípios de Quaraí e Manoel Viana.

“É de suma importância o pleito, uma vez que,nos últimos quatro meses foram quase 500 atendimentos, entre os quais: autorização de AIDF, baixa de inscrição do simples nacional, encaminhamentos de isenções de IPVA e ICMS, entre outros”, disse Fátima.

Frederico Antunes se comprometeu a encaminhar a demanda junto ao secretário da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso.

Fátima agradeceu também, o empenho do deputado junto aos obras de pavimentação da RS 566, no Alegrete.