Modelo Valentina Boscardin morre aos 18 anos em SP

A modelo Valetina Boscardin, de 18 anos, filha da apresentadora e repórter Márcia Boscardin, morreu devido a complicações de Covid-19 na madrugada do domingo (9). A jovem era associada à Ford Models Brasil São Paulo, que confirmou a morte.

Nas redes sociais, Márcia se despediu da filha, afirmando que vai amá-la eternamente e que “um anjo subiu ao céu”.

“Luto! É com muita dor que me despeço do amor da minha vida”, escreveu a mãe no Instagram.