Moisés Fontoura destaca os temas mais relevantes este ano na Câmara de Vereadores

No segundo ano de pandemia, o ano Legislativo na Câmara de Vereadores foi diferente.

O Vice- presidente da casa, vereador Moisés Fontoura (PDT), diz que foi um ano de muitos desafios. Primeiro só com sessões, on-line, e a partir do meio do ano começaram as sessão presenciais com redução de público no plenário.

Ele acredita que as sessões presenciais melhoraram o debate das pautas quando podem se aprofundar nos temas.

Moisés Fontoura destaca que os três temas mais relevantes desse ano são: o da extinção de cargos de zeladores e serventes, privatização da Corsan que acredita que uma empresa vai ter que investir e, para isso vai incidir no aumento de tarifas ao consumidor e o Plano Diretor que define a cidade para mais 10 anos e que estão sendo discutidos na casa.

Falou que este ano foi marcado, também, pelas emendas impositivas, quando os vereadores vão poder indicar, com segurança de recursos, a aplicação em demandas coletivas que beneficiem as comunidades. Elas vieram para ficar e acredita que deva ser em demandas que beneficiem o máximo de pessoas, atesta o Vice- Presidente da Casa.

Ele considera que audiências públicas são uma oportunidade de se debater temas relevantes para a comunidade.

-Mesmo para os novos vereadores e os já em segundo mandato, esse ano Legislativo foi de se reinventar, porque exigiu muito de cada um de nós para tentarmos ficar próximos das pessoas, o grande objetivo de nosso trabalho.

Lembrou que com audiências on-line ou híbridas, a Câmara economizou muito em água, luz e outros e isso vai possibilitar que no final desse ano se devolva ainda mais recursos para o Executivo.