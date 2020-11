Moisés Fontoura envia moção pedindo para a Receita Estadual não feche em Alegrete

Mais uma pauta importante que requer mobilização de setores de Alegrete é o possível fechamento da Agência da Receita Estadual aqui na cidade.

Servidores da Receita Estadual de Alegrete procuraram, há duas semanas, o presidente da Câmara Moisés Fontoura pedindo ajuda para o órgão não feche.

Fontoura explica que a agência atende Alegrete, Quaraí e Manoel Viana e tem movimento quase igual a Regional de Uruguaiana e a alegação é que é para contenção de despesas não se justificaria, porque tem sede própria .

O vereador esteve reunido com o Prefeito Márcio Amaral expondo a situação e já enviou Moção de Apoio ao Governador do Estado e ao presidente da Assembleia Legislativa do RS, Ernani Polo, com todo os dados que justificam que a Agência da Receita Estadual não deve fechar aqui no Município.

De acordo com a moção, Alegrete é o segundo município da região em maior arrecadação de ICMS e IPVA da 11 DRE

-Se isso acontecer será um prejuízo aos contabilistas, empresas, advogados e vários outros setores que precisam do serviço prestados pelos 4 servidores, sendo que de acordo com Moisés a agência comporta 12 e esses que atuam fazem,com eficiência o mesmo trabalho.

Carlos Bilheri, que representa os contabilistas disse que já estão mobilizados e já se reuniram com Prefeito e vereadores para que a agência não feche, visto que é de suma importância para empresários e pessoas físicas os serviços aqui realizados.

Quem mais vai sofrer em caso da agência sair daqui são os pequenos e médios empreendedores, tanto urbanos quanto rurais,porque terão que se deslocar a vizinha cidade para realizar ação junto a Receita Estadual, explicou Bilheri.