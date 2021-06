Moletons com preços em queda na Loja Cabide

Compartilhe















Conteúdo Patrocinado

Moletom é uma das peças do vestuário mais procuradas durante o Outono e Inverno. Com o frio e mais tempo em casa, as pessoas tendem a estar o mais confortável possível. Moletom requer tecidos macios, quentes ou leves, de lã ou em algodão, algo que combine com o estilo de cada um.

E, no Dia dos Namorados, a Loja Cabide preparou uma super promoção que, além de aquecer os corpos e os corações, irá proteger das baixas temperaturas.

Moletons feminino e masculino a partir de R$ 59,90, várias cores e tamanhos que vão do P ao EXG. Uma promoção especial para presentear o amor da sua vida.

Mas atenção! Essa promoção é válida somente para hoje e amanhã (11 e 12 de junho).

Mas, se desejar presente mais específico, a Loja Cabide também trabalha com confecções feminina, masculina, moda plus size, infantil, calçados, bolsas, acessórios e moda íntima.

Loja Cabide, à sua espera!

Aproveite para seguir a loja nas redes sociais, curtir, comentar, compartilhar e ficar por dentro das novidades e promoções imperdíveis.

Endereço: Andradas, 253 – Centro

Telefone/ Whatsapp: 55 9 9649 8746

Facebook: Cabide Alegrete

Instagram: @cabidealegrete

Aline M. Kunz