Mônica Corrent – Terapia Ocupacional: um espaço diferenciado em Alegrete

A Terapia Ocupacional trabalha com atividades e técnicas que promovem a reabilitação de crianças e adolescentes que apresentam alguma limitação no aspecto neuropsicomotor.. Os profissionais que atuam na área realizam suas atividades junto de seus pacientes a fim de proporcionar uma maior autonomia por parte da criança em seu próprio desenvolvimento.

Mônica Corrent é terapeuta ocupacional graduada pelo Centro Universitário Metodista – IPA, em 2010. Possui Pós-graduação em Saúde Pública, curso de Terapia Ocupacional Aquática e cursos na área do Autismo e Desenvolvimento Infantil. Já atuou no serviço público e privado. Atualmente, em Alegrete, trabalha com terapia ocupacional infantil, atendendo crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e síndromes em geral.

O espaço oferece um serviço diferenciado na área da Terapia Ocupacional em Alegrete. A sala é equipada com todos os recursos necessários para a realização de estimulação sensorial, cognitiva e do desenvolvimento infantil. É um espaço seguro e aconchegante, o que proporciona aos pacientes um tratamento dinâmico e qualificado. Possui equipamentos como: a plataforma, a rede de lycra, a rede de pesca, o trapézio, o ninho sensorial, o caminho de joaninha, o tapete sensorial, o skate, a piscina de bolinhas, o disco de propriocepção, entre outros.

A sala fica localizada no centro da cidade na rua Coronel Cabrita, nº 266 – junto ao Espaço Fluir – Integração e Desenvolvimento. O contato para mais informações pode ser feito por telefone através dos números (55)3422-4642 e (55)99634-8281. Acessando as nossas redes sociais é possível acompanhar o trabalho e saber mais sobre a Terapia Ocupacional – Facebook: www.facebook.com/monicacorrentTO – Instagram: @monicacorrent_to.

Matéria feita por: Nathalia Lopes – Comunicadora Social – Jornalista