Monitoramento de poços artesianos pela Corsan visa manter eficiência no abastecimento em Alegrete

Oito poços de abastecimento de água em Alegrete estão sendo monitorados por um novo sistema da Corsan. Essa iniciativa visa beneficiar mais de seis mil residências e busca ampliar a segurança e a eficiência no fornecimento de água à população.

Com a nova tecnologia, a Companhia poderá acompanhar a vazão dos poços à distância, identificar possíveis alterações no funcionamento dos equipamentos e agilizar a identificação de problemas no sistema de abastecimento.

Segundo a coordenadora de operações, Juliana Gasparotto, o monitoramento funciona 24 horas por dia e permite identificar variações no consumo que podem indicar, inclusive vazamentos, especialmente durante a madrugada, quando a demanda por água costuma ser menor.

Esses oito poços foram integrados ao sistema de supervisão da Corsan, permitindo que as equipes tenham acesso a informações atualizadas e possam agir com maior rapidez diante de possíveis irregularidades.

A medida faz parte dos investimentos da Companhia para melhorar a operação e garantir maior confiabilidade ao abastecimento de água no município.