Morador aguarda por colocação de tampa boca de lobo que foi danificada em novembro

Desde o dia 4 de novembro do ano passado, um morador da Vila Nova aguarda por uma substituição de uma das tampas da boca de lobo que fica na frente da sua residência.

No dia 3, um cavalo acabou quebrando a tampa, no outro dia ele ingressou com o pedido de substituição da tampa da boca de lobo junto a Secretaria de Infraestrutura. Passado 60 dias o conserto ainda não foi feito pela prefeitura.

Segundo o morador, ele mesmo isolou a área por oferecer risco aos pedestres que por ali transitam. Nesta segunda-feira (6), a reportagem entrou em contato com o secretário de infraestrutura Jetter Danzer de Souza, que até a próxima semana uma nova tampa será colocada no local.

Júlio Cesar Santos