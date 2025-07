Morador atropelado recebe doação de gás após apelo por ajuda

O auxílio chegou poucos minutos depois de seu pedido ser divulgado, pelo PAT, quando o morador Pedro Oliveira, da Vila Nova, se mobilizou para ajudar. Muitas outras mensagens e ligações também foram recebidas, e fica o sentimento de gratidão.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Luciano sofreu um acidente de trânsito no último dia 6 de junho, na rua Presidente Dutra. Ele foi atropelado por um motorista de Fiat Punto enquanto andava de bicicleta. O condutor não prestou socorro e deixou o local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) realizou o atendimento, encaminhando a vítima à UPA, onde foi constatada uma luxação acromioclavicular no ombro.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Autônomo, Luciano está impossibilitado de trabalhar devido às dores no ombro e no braço. Segundo ele, os medicamentos para tratamento estão sendo obtidos com auxílio de pessoas e também através da Farmácia Municipal. Ele relata que a família já recebe cesta básica, mas nesta semana enfrentava a falta de gás para cozinhar. O casal tem três filhos, de 13, 11 e 5 anos, e a esposa também contribui para a renda com a reciclagem de materiais.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

“Graças a Deus e à solidariedade do seu Pedro Oliveira, hoje já temos gás. A gente estava sem condições de comprar, e ele nos ajudou assim que viu a matéria”, disse Luciano. Além disso, Gabriela Geruntio realizou o pagamento da entrega. “Deus os abençoe”, completou.