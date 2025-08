Morador de Alegrete ganha Mercedes-Benz com aposta de R$ 15,00 em sorteio nacional

O número premiado foi o 4783318, e a ação foi legalizada pela LOTEP, sob o termo de autorização 00581/2025.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Morador do bairro Nilo Soares Gonçalves, na Zona Leste de Alegrete, Anderson é casado com Rafaela Fernandes e pai de três filhos. Embora resida no município, trabalha em uma empresa especializada em subestações de rede de energia elétrica e costuma se deslocar com frequência por cidades do Rio Grande do Sul, tendo como base principal a capital, Porto Alegre.

No dia do sorteio, o primeiro número extraído não teve ganhador. Logo depois, o número correspondente a Anderson foi sorteado. A notícia foi comunicada via videochamada pelo influenciador digital @rabica_vida, um dos organizadores da ação. Anderson, que estava tomando banho no momento da ligação, achou que fosse a esposa — que estava doente naquele dia — tentando contato. Minutos depois, a surpresa foi confirmada com o anúncio do prêmio feito ao vivo pelo influenciador.

Segundo a organização, a entrega do veículo deve ocorrer neste final de semana, embora o horário ainda não esteja definido. Os responsáveis pelo sorteio, que são da Bahia e atualmente estão em São Paulo, irão se deslocar até Alegrete para realizar a entrega presencialmente. A equipe será composta por @rabica_vida e mais dois integrantes da produção.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Anderson contou que sempre participa de sorteios e, naquele dia, quase desistiu de apostar. Ele adquiriu uma cota no valor de R$ 15,00. Ex-morador do bairro Promorar, vive atualmente com a família no Nilo Soares. Quando questionado se pretende ficar com o carro, afirmou que ainda está avaliando, mas que a tendência é sim permanecer com o veículo.

O curioso é que, até pouco tempo atrás, Anderson nem mesmo possuía carteira de habilitação — ele obteve o documento há apenas dois meses. Para ele, “foi um presente de Deus” receber o prêmio tão pouco tempo depois de estar habilitado.

A expectativa é de que ele chegue hoje a Alegrete, antecipando seu retorno à cidade, já que a equipe do sorteio, que inicialmente chegaria amanhã, ainda está em São Paulo finalizando os trâmites para trazer o carro.