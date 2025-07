Share on Email

O sorteio ocorreu em São Paulo, com as dezenas 03, 09, 15, 27, 39 e 59. A Caixa informou que a aposta foi simples, mas ainda não divulgou a identidade do vencedor.

O concurso 2.889 da Mega Sena será realizado nesta quinta-feira (16) e deve pagar R$ 3,5 milhões.

Fonte: NP Expresso – Santiago