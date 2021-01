Morador hostiliza carteiro por suposto atraso na entrega de Sedex

Compartilhe















No bairro Santos Dumont, ao realizar entrega de um Sedex, carteiro foi ofendido por morador da residência.

Segundo informações no registro policial, o funcionário dos correios de 39 anos disse que ao chegar no endereço para realizar a entrega da mercadoria, o homem que o recebeu destacou que o Sedex deveria ter sido entregue no dia anterior. Na sequência passou a xingar o carteiro com palavras ofensivas e se recusou a assinar o comprovante de entrega. O funcionário explicou que a assinatura era procedimento obrigatório e tentou diálogo, mas o morador seguiu ofendendo o funcionário. O homem fez um registro fotográfico da entrega devido a recusa do morador em assinar o documento para que pudesse levar ao conhecimento do gerente. O funcionário dos Correios também registrou o fato na DP de Alegrete.