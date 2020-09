Morador que gosta de dar tiros é denunciado por vizinhos e acaba preso

Compartilhe











Na madrugada de segunda-feira(14), por volta das 2h30 min, a guarnição policial deslocou até a Rua Tia Lurdes de Oliveira, no Bairro Sepé Tiarajú. Segundo ligações ao 190, os moradores informaram que havia ocorrido disparos de arma de fogo.

Chegando ao local, os policiais identificaram o indivíduo conhecido como Mão, (abaixado) atrás do muro de sua residência, com uma arma de caça nas mãos. Assim que visualizou a viatura correu em direção aos fundos do pátio, porém, foi abordado em um quarto anexo ao imóvel. O indivíduo tentou se desfazer da espingarda jogando em cima da cama.

Além da arma calibre 12, marca Liege, também foram apreendidos, no local, 27 (vinte e sete) cartuchos de munição calibre 12, e mais dois estojos que estavam na arma.

O acusado recebeu voz de prisão e foi encaminhado à UPA. Posteriormente apresentado à DPPA, foi autuado em flagrante, pelo Delegado de plantão.