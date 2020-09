Compartilhe











A consciência ambiental é algo que deve ser uma pratica de todos, visto que o meio ambiente precisa ser respeitado em benefícios do máximo de seres vivos, entre os quais, os humanos.

Um casal que vive no interior do Município dá exemplo de como o lixo doméstico dever ser tratado. Magda Rocha e o marido Leandro Pereira que moram no Inhanduí, a 23 km de Alegrete, recolhem todo o lixo produzido na casa e ao contrário de muitos, que fazem buracos no campo, e colocam os detritos, o casal adota um pratica saudável e correta de descarte.

Cada vez que vêm para Alegrete para fazer compras ou outras atividades eles trazem o lixo e colocam nos contêineres espalhados pela cidade.

– Sempre fazemos isso, porque sabemos que jogar lixo em campo é crime e se queremos ajudar a preservar o meio ambiente, temos que agir de forma correta, salienta a Jornalista.

A Secretária de Meio Ambiente, Gabriela Segabinazzi, diz que isso é um grande exemplo de cidadania desse casal, da área rural, no trato com o lixo produzido em suas casas. -Se todos fizessem isso, teríamos, com certeza, um avanço nesta delicada questão.

Ela lembra que pessoas aqui da área urbana, mesmo tendo a coleta em sua rua, ou próximo de suas casas, ainda jogam lixo em pátios baldios e até em beira de estradas, numa conduta inadmissível,atesta.

A secretária informa que no meio rural os orgânicos podem ser usados em compostagem e os recicláveis devem ser trazidos para o destino coreto, ou deixam nos contêineres ou entregam direto na Cooperativas de Catadores.

Vera Soares Pedroso