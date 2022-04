Moradores da Andradas reclamam de buracos na parte que ficou sem pavimentação

Moradores do final da Rua dos Andradas, passando a UPA, reclamam que forma esquecidos, no sentido de que a pavimentação foi até a Unidade de Pronto Atendimento.

Um senhor comenta que, além disso agora a Santa Casa está em obras e estaria soltando água nessa parte da rua que está sem pavimentação, aumentando assim os buracos naquela via.

O provedor do Hospital Roberto Segabinazzi informa que a água juntou com a chuva nos buracos onde estão sendo colocados as estruturas de cimento no terreno do Hospital, mas que é pouca coisa e já vai acabar.