Moradores da Vila Izabel questionam o atraso para asfaltamento em ruas do bairro

O bairro Vila Izabel, é um local de muita relevância para a cidade de Alegrete, é um ponto que liga três conglomerados, além de ser um polo escolar e de grande movimento no transporte público. Moradores do local entraram em contato com a reportagem do PAT para obter informações quanto início das obras das ruas Arnaldo Balvé e Manoel Bica Freitas.

A obra será realizada por meio da Secretaria de Planejamento que encaminhou licitação para asfaltamento das ruas. A emenda parlamentar foi destinada pela Deputada Federal Franciane Bayer, que visa garantir uma melhor infraestrutura viária para população da região.

As obram tinham data de início para o meio do mês de setembro. Os moradores estranharam que não houve nenhuma movimentação que sinalizasse o início da pavimentação asfáltica. O valor estimado da obra gira em torno de R$ 598.113, 54.

Uma das moradoras da região salientou que a pavimentação da rua é de suma importância para a melhoria da trafegabilidade do local.”Aqui passa linha de ônibus, tem a escola Princesa Isabel, é um polo de movimento intenso”, disse a moradora.