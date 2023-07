Moradores da Zona Sul pedem solução para escuridão do trevo principal de Alegrete

A situação não é de hoje. O trevo do Arco, principal acesso à cidade está com deficiência na iluminação. Moradores dos bairros localizados na Zona Sul do município estão preocupados com o descaso quanto à iluminação no local.

Segundo o presidente do Bairro Piola, Joceli Oviedo, ele resume como uma vergonha o descaso com a população da Zona Sul. Pede uma solução urgente para o problema e salienta que não é de hoje o pedido. “Já faz 4 anos que estamos com essa demanda. Sempre cobrando e nada foi feito até agora”, resigna-se o líder comunitário.

À noite o problema com a falta de iluminação adequada tem preocupado a população que usa aquele espaço para o trabalho, escolas e até para ir à igreja está complicado alertam os moradores. Além do perigo, devido ao trânsito na rodovia federal, a ocorrência de assaltos coloca os moradores em constante riscos.

Oviedo relembra que um acidente em anos anteriores acabou derrubando um poste de iluminação próximo ao arco, desde então nunca mais foi recolocado, e a escuridão tomou conta da passagem. “A gente vem no escuro e só vai ter luz do outro lado na entrada da Gamino, mesmo assim de forma precária”, revela Joceli, que além de presidir o bairro é secretário da UABA, e tem lutado por essa demanda.

Os perigos de acidentes são recorrentes em virtude da iluminação falha. Alguns moradores relatam que é preciso cautela para atravessar o trevo e não ser atropelado. “A visibilidade dos motoristas diminui e os pedestres são alvos constantes por terem de acessar um trevo sem iluminação”, destaca um morador que prefere não se identificar.

As comunidades da Piola, Gamino, Renascer e José de Abreu não descartam um manifestação nos próximos dias. Com a chegada do inverno eles temem os assaltos, que segundo o presidente da Piola, já vem ocorrendo.

A reportagem entrou em contato com o Diretor da Divisão de Iluminação Pública da Secretaria de Infraestrutura, Marnoon Vargas, engenheiro eletricista, que explicou sobre o problema. Segundo o profissional, a iluminação do trevo do Arco, depende de uma autorização do DNIT, que segundo ele já foi encaminhada. Vargas não considerou que a solução seja a curto prazo. Conforme declarou ao PAT, o local precisa de um projeto para então, só depois de autorizado ser colocado em prática.

Sobre a urgência, ele disse que está sendo feito um levantamento dos pontos críticos, e em função da alta demanda, apenas o perímetro da cidade está sendo atendido. “Temos muitas solicitações, e esta do trevo queremos resolver logo, mas como disse não depende somente da secretaria”, ponderou o diretor.

O profissional assumiu a pasta no dia 8 de junho, e disse estar se inteirando das demandas mais antigas. No entanto, à reportagem ele não deu um prazo para atender a demanda urgente pedida por comunidades de quatro bairros da Zona Sul do município.

Fotos: reprodução