Moradores das proximidades dos 24h reclamam que usuários fazem necessidades em frente às casas por falta de banheiros químicos

Uma assunto que vem incomodando quem mora ou tem comércio próximo a empresas 24h, que vende bebidas é a falta de banheiros nestes locais.

Geralmente, a parir das sextas -feiras e aos fins de semana, muitas pessoas se aglomeram na frente ou próxima aos 24h e sem onde fazer as necessidades básicas utilizam a frente das casas ou espaço de lojas o que é desagradável e configura uma falta de higiene, comentou um lojista próxima de uma dessas empresas. A dona de uma loja precisa antes de abrir as atividades diárias lavar a calçada devido ao forte cheiro.

O Secretário de Desenvolvimento, Econômico e Turismo, Fernando Lucas, diz que sobre a ausência de banheiros nos 24h, é importante esclarecer que se trata de estabelecimentos privados, então essa estrutura não é de responsabilidade direta do Poder Público. Ele lembra que ainda assim, entende perfeitamente a preocupação, que também envolve o comportamento coletivo no uso dos espaços.

-Vou levar a situação ao conhecimento do prefeito e acredito que a Secretaria de Meio Ambiente pode avaliar formas de orientar ou até dialogar com os responsáveis pelos locais, se for o caso.

Carlos Humberto Conceição, da Vigilância Sanitária do Município explica que eles tem autorização para vender e as pessoas ir embora como se fosse delivery.