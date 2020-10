Moradores do Bairro Centenário querem solução para Rua Jararaca

Compartilhe















O presidente do bairro Centenário, Claudio Dutra, busca solução para uma questão que se arrasta há meses, conforme ele.

Na rua Jararaca com a Avenida Ibicuí foi retirado, parte do calçamento para colocação de bueiros no mês de junho passado. O presidente do bairro disse que a rua ficou com buracos e muita poeira que está encomodando os moradores que aguardam que ocorra o conserto.

Dutra diz que, além disso, a rua é estreita e devido as avariações, no trecho, não conseguem fazer a conversão. Relata que calçadas foram arrebentadas e informa que o calçamento foi feito em parceria.

O pessoal ameaça fechar a rua caso não seja feito nada para mudar esta situação, disse o presidente do bairro.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Infraestrutura e até o momento desta postagem não obteve retorno.