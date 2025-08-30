Moradores do bairro Nilo Gonçalves protestam da buraqueira nas ruas

Um protesto com faixas e cartazes pede que alguém faça o que deve ser feito, pois a comunidade não aguenta mais a situação e, inclusive, conforme condutores de carros de aplicativos alguns não querem entrar naquele bairro devido a buraqueira das ruas. Quem faz entrega reclama, pois estragam os veículos, tanto carro como motos.

Elizabeth Ribeiro tem um filho que mora na Nilo e, na última visita, o esposo estragou o veículo ao cair num buraco. – Isto já está insustentável e ninguém faz nada, é uma vergonha e desrespeito com os moradores deste bairro, todos trabalham, têm famílias e precisam de alguma forma se deslocar de lá.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Cerca de dois anos depois da entrega do complexo habitacional, em 2015, iniciaram os problemas de buracos nas ruas e o jogo de empurra quanto à responsabilidade de quem seria a competência para a recuperação das vias e a situação se arrasta há quase nove anos.

O que disse a Prefeitura

1) o Município entrou com a ação para que fossem providenciadas a vistoria e refazimento da obra para que as ruas se tornassem transitáveis; 2) A ação ajuizada pelo Município foi julgada procedente para que a Caixa Econômica Federal notificasse a SOTRIN para que promovesse os reparos (…); 3) A CEF comprovou a notificação e requereu a extinção do processo; 4) O Município recorreu para que, além da notificação à SOTRIN, fosse exigido o reparo, em razão do interesse público envolvido; 5) O Tribunal acatou o recurso do Município); 6) Sobre este último julgamento a Caixa recorreu novamente, via Embargos de Declaração, o qual foi rejeitado pelo Tribunal (ou seja, entendeu-se que o Município tinha razão); 7) Ocorre que desses Embargos Declaratórios rejeitados a CEF recorreu mais uma vez, agora por meio de Recurso Especial para o STJ. Sobre este último recurso o Município ainda tem que se manifestar. Só então teremos uma definição sobre a ação, processualmente falando.

A reportagem entrou em contato com a Construtora e não obteve retorno até o momento da postagem.