Moradores do Parové são contemplados com projeto de apoio à Pecuaria Familiar

Na tarde da última quinta-feira, 23/11, Alegrete recebeu a visita de Elthon Vargas, Chefe de Gabinete do Secretário Estadual de Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini.

Na oportunidade, a visita foi direcionada a um grupo de produtores do Parové, contemplados com o projeto de Apoio à Pecuária Familiar, da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado do RS. A iniciativa visa operacionalizar financiamento subsidiado para a estruturação destes produtores rurais.



O Secretário de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Daniel Gindri, juntamente com Guilherme Souza, da Emater, foram responsáveis por apresentá-lo aos produtores. Após a reunião, o chefe do gabinete encontrou-se com o prefeito Márcio Amaral.