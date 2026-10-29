Moradores do Passo Novo podem solicitar Saque Calamidade do FGTS após danos causados por granizo

A Defesa Civil de Alegrete informou que está disponível a solicitação do Saque Calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para trabalhadores residentes no distrito de Passo Novo, atingido por uma ocorrência de granizo. A medida ocorre em razão da situação de emergência reconhecida no município e tem como objetivo auxiliar os moradores afetados pelos danos provocados pelo fenômeno climático.

O benefício permite que trabalhadores que atendam aos critérios estabelecidos pela Caixa Econômica Federal solicitem a retirada de recursos disponíveis em suas contas do FGTS. A liberação, entretanto, está condicionada ao cumprimento das exigências previstas para essa modalidade de saque e à análise da documentação apresentada.

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Como solicitar o benefício

De acordo com as orientações divulgadas pela Defesa Civil, o pedido pode ser realizado de forma totalmente digital, por meio do aplicativo FGTS, sem a necessidade inicial de comparecimento presencial para protocolar a solicitação.

Para encaminhar o pedido, o trabalhador deve seguir os seguintes passos:

Abrir o aplicativo FGTS no celular.

Acessar a opção “Meus Saques” ou “Solicitar saque 100% digital”.

Selecionar a modalidade “Calamidade pública”.

Informar o município afetado, conforme solicitado pelo sistema.

Anexar os documentos exigidos para a análise.

Informar uma conta bancária para o recebimento dos valores.

Enviar a solicitação e acompanhar o andamento do pedido pelo aplicativo.

Documentos necessários

Para solicitar o Saque Calamidade, os moradores devem providenciar a documentação indicada pela Caixa Econômica Federal. Conforme as orientações divulgadas, são necessários:

Documento de identificação: RG, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou passaporte.

Comprovante de residência: documento emitido até 120 dias antes do decreto relacionado à situação de emergência.

Selfie com documento: fotografia do trabalhador segurando o documento de identificação, conforme as instruções do aplicativo.

É importante que os documentos estejam legíveis e que as informações fornecidas correspondam aos dados do solicitante, evitando possíveis atrasos na análise.

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Quem tem direito ao Saque Calamidade ?

A modalidade é destinada aos trabalhadores que residem em áreas atingidas por desastres naturais reconhecidos e que atendam às condições estabelecidas para a liberação dos recursos.

Além de possuir saldo disponível na conta do FGTS, o trabalhador precisa cumprir os critérios aplicáveis à modalidade, incluindo as exigências de comprovação de residência e de reconhecimento da situação de calamidade ou emergência.

A apresentação do pedido não garante a liberação automática do dinheiro. Cada solicitação está sujeita à avaliação da Caixa Econômica Federal, responsável por verificar a documentação e o atendimento às regras do benefício.

Orientação aos moradores

A Defesa Civil reforça a importância de que os moradores do Passo Novo que tiveram suas residências afetadas pelo granizo busquem informações e verifiquem se estão aptos a solicitar o benefício.

Em caso de dúvidas sobre o procedimento, os trabalhadores podem entrar em contato com a Defesa Civil de Alegrete pelo telefone (55) 3120-1065.

A disponibilização do Saque Calamidade representa uma alternativa de apoio financeiro aos trabalhadores que enfrentam prejuízos decorrentes de eventos climáticos. A recomendação é que os interessados consultem as orientações oficiais e acompanhem a análise do pedido pelos canais da Caixa Econômica Federal.

Serviço

Benefício: Saque Calamidade do FGTS.

Público informado: trabalhadores residentes no Passo Novo, em Alegrete.

Solicitação: aplicativo FGTS.

Informações: Defesa Civil de Alegrete.

Telefone: (55) 3120-1065.