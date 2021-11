Moradores reclamam dos terrenos baldios, sujos e abandonados

Muitos, são verdadeiros depósitos de lixo, ratos e, segundo moradores próximos, em certas áreas são pontos de drogadição. A responsabilidade pela limpeza destes locais sempre será do donos dos terrenos e a fiscalização fica por conta da Secretaria de Infraestrutura.

Um caso, que tem sido um grande transtorno para uma família, fica na Avenida Liberdade, no bairro que leva o mesmo nome da rua. Uma dona de casa, entrou em contato com o PAT, depois de, segundo ela, realizar alguns pedidos de limpeza e também levar ao conhecimento da Prefeitura.

Porém, o desespero maior, foi na manhã do dia 5, quando uma cobra se aproximou da sua casa e por muito pouco a filha pequena não ficou no mesmo local, pois onde a cobra foi identificada é utilizado para as brincadeiras da menina. “Já estamos sofrendo há meses com ratos e outros bichos peçonhentos, sem contar no mau cheiro pelo descarte irregular de lixo, mas essa cobra, foi demais. Ficamos realmente apavorados. Se ela entra na casa, ou se dá um picada na minha filha, é só uma criança.”- acrescentou.

De acordo com a moradora, o local é um terreno baldio e completamente abandonado.

Em contato com o Secretário de Infraestrutura, Mário Rivelino ele demonstrou preocupação em relação à situação e disse que iria verificar no setor de habitação quem é o responsável pela área. Inicialmente a pessoa é notificada e depois multada, se não realizar a limpeza.