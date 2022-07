Moraes, um inofensivo cidadão das ruas, foi violentamente agredido

Uma situação que gerou revolta entre empresários, comerciarios e também pessoas que conhecem o alegretense, popularmente conhecido como Moraes.

Na noite de quarta-feira(13), o vereador Fábio Perez, foi chamado em um supermercado na região central da cidade, onde as pessoas estavam preocupadas com o Moraes em razão de um ferimento em uma das pernas, além, das costas.

O Samu Mental foi acionado e o encaminhou até a Santa Casa onde ele permanece hospitalizado. Porém, a revolta se dá em decorrência de uma denúncia de que ele pode ter sido violenta e covardemente agredido.

Segundo alguns comerciantes, no início da semana, devido a um acidente de trânsito em que um condutor teria freado para não atingir Moraes e o veículo que estava atrás não conseguiu parar e teria ocorrido danos nos carros, um dos motoristas de forma agressiva ameaçou Moraes e, por coincidência, ele surgiu com as lesões.

Não há até o momento, nenhuma relação, exceto as denúncias dos empresários e funcionários de lojas nas adjacências que visualizaram o fato, contudo, a situação gerou uma grande revolta.

Acompanhando o fato, o vereador Fábio Perez, já falou com os familiares do Moraes e com ele, todavia, ainda não há uma explicação para as lesões.

Foi solicitado um laudo, ao médico da Santa Casa. Informou o Vereador que vai acionar a Comissão dos Direitos Humanos na Câmara de Vereadores.

” O que possa ter acontecido, deve ser esclarecido. Há filmagens e também nomes. Mas tudo precisa ser apurado de forma que o culpado venha a pagar pela covardia que fez com o Moraes” – concluiu.

Moraes é uma pessoa muito conhecida e querida na cidade. Por onde passa, quase sempre nas imediações das farmácias, ele faz amizades .

Todos que ficaram sabendo do ocorrido demonstraram revolta com a situação e pediram Justiça.