Morango do amor já viralizou em Alegrete

O que acontece quando uma receita de doce viraliza, bem na época em que acontece a maior feira de doce do país, em Pelotas. É evidente que o “doce do amor” chegou com força em Alegrete, porque aqui ninguém quer ficar de fora desta trend.

Doceiras mais experientes e as mais novas, assim como lanchonetes e padarias oferecem o morango do amor. No preparo, estão as habilidosas doceiras que trabalham muito para atender os pedidos do doce de um vermelho intenso e com uma das frutas mais saborosas, o morango.

A Panificadora Melo depois de uma provocação da Rádio Nativa FM, por meio dos locutores João Batista e Giovane Moraes aceitou o desafio e começou do zero e, numa ação rápida, foi além e preparou uma torta batizada de torta de morango do amor, com os bombons que são sucesso no momento.

Torta Morango do Amor da Panificadora Melo

O doce toma conta da cidade e está em padarias, lanchonetes ou sendo preparado nas cozinhas de quem se dedica a produzir estas delícias em doces aqui em Alegrete.

A jovem da Doçurinhas da Mônica, há dois anos no ramo da confeitaria, é uma das que correram atrás da fruta e dos demais ingredientes, fez o doce e vendeu tudo. -Não dou conta de tanta gente que busca pelos morangos do amor, desde que começou esta febre por este doce.

A Avalon Candy é outra empresa de Alegrete que prepara os saborosos Morangos do Amor e não para de produzir. Em menos de uma semana já fez mais de 250 unidades. Cristiane diz que foi algo bem aleatório, pois tinha morangos em casa e como faz bombons resolveu fazer este doce do momento, na quarta- feira passada para ver se acertaria no ponto e na durabilidade e deu muito certo e a produção não parou mais. – É como se fosse uma Páscoa fora de época, atesta.

Outra que está bombando na produção é a Happy Doces. A empresa não imaginava o sucesso que este delícia iria fazer. Todas as confeiteiras conseguem morangos em fruteiras ou direto com produtores, de Alegrete, para fazer o sucesso do momento os Morangos do Amor.

O valor deste doce custa de 10 a 15 reais.