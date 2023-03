Morre a primeira vítima fatal da dengue no RS em 2023

Share on Email

Uma moradora de Bento Gonçalves foi a primeira vítima fatal da Dengue no Rio Grande do Sul em 2023. Ela apresentou sintomas da doença e piorou devido a outras comorbidades. A mulher de 49 anos faleceu no Hospital Tacchini nesta quarta-feira, 15 de março.

O caso foi confirmado na tarde desta quinta- feira, 16 de março, pelo Laboratório Central do Rio Grande do Sul (Lacen).

A vítima foi identificada como sendo Rosane Rodrigues das Neves Nogueira, de 49 anos. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES), o início dos sintomas da paciente ocorreram no dia 9 de março. Rosane teria apresentado os sintomas de febre, dor muscular, dor de cabeça, náuseas, vômitos, dor abdominal, falta de apetite e falta de ar.