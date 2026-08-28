Morre Abel Deniter, servidor municipal que atuava na coleta de lixo

Morreu nesta sexta-feira, 28 de agosto, em Alegrete, Abel Deniter Barcos Borba. Servidor público municipal, ele trabalhava na coleta de lixo.

A informação foi confirmada ao Portal Alegrete Tudo por Claudiomiro Souza, presidente do Sindicato dos Municipários de Alegrete e colega de trabalho de Abel.

Segundo Claudiomiro, Abel enfrentava problemas de saúde, era diabético e vinha tratando um ferimento no pé. Conforme o relato, a lesão teria evoluído para uma infecção bacteriana após o contato com chorume durante o trabalho. O quadro de saúde acabou se agravando.

Abel também era conhecido pela ligação com o futebol amador de Alegrete. Por muitos anos, participou de partidas na várzea do município, onde construiu amizades que ultrapassaram os campos. A notícia da morte repercutiu entre amigos e colegas que conviveram com Abel ao longo dos anos.

O amigo Celeni Viana também prestou uma homenagem e lembrou os momentos vividos ao lado de Abel, especialmente as partidas de futebol e as conversas entre amigos.

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“Grande amigo Abel, muito jogamos na várzea de Alegrete, pessoa sensacional. Sei que ficarão as lembranças dos nossos papos! Rogo a Deus consolo à tua família. Descanse em paz!”, destacou Celeni Viana.

Para colegas e amigos, Abel deixa a lembrança de uma pessoa querida, marcada pela convivência no trabalho, no futebol e nas relações de amizade construídas ao longo da vida.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.