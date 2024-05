Morre alegretense Paulo César Pereio, ator que fez fama do Cinema Novo à Pornochanchada

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O ator alegretense Paulo César Pereio morreu na tarde deste domingo (12), no Rio de Janeiro, aos 83 anos. A informação foi confirmada pelo Hospital Casa São Bernardo, na Barra da Tijuca, onde ele estava internado. De acordo com a unidade de saúde, o ator estava em tratamento de uma doença hepática avançada e foi levado ao hospital durante a madrugada.

A simplicidade e valores passados de mãe para filha na família Amaral de Alegrete

O ator nasceu em Alegrete, no Rio Grande do Sul, em 19 de outubro de 1940. Ele teve trabalhos marcantes na TV, teatro e no cinema, atuando em mais de 60 filmes.

Pereio trabalhou em produções de importantes cineastas brasileiros, como Glauber Rocha, Hector Babenco, Arnaldo Jabor, Hugo Carvana e Ruy Guerra.

Ele vivia no Retiro dos Artistas desde o início da pandemia da Covid-19, em 2020.

Fonte: CNB Cultura